У ніч на 11 серпня Росія атакувала Україну чотирма балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області та 57-ма ударними безпілотниками типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ (РФ). Українським силам вдалося збити 53 безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 53 ворожі БпЛА у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

“Стосовно російських ударів північнокорейськими ракетами скажу наступне: балістичні KN-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню. Бережіть себе та своїх рідних”, – заявив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Нагадаємо, внаслідок нічного ракетного обстрілу Київщини загинули чоловік і 4-річна дитина, троє людей отримали поранення. Пошкоджено приватні будинки та транспорті засоби.