Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 53 ворожі БпЛА у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.
“Стосовно російських ударів північнокорейськими ракетами скажу наступне: балістичні KN-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню. Бережіть себе та своїх рідних”, – заявив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Нагадаємо, внаслідок нічного ракетного обстрілу Київщини загинули чоловік і 4-річна дитина, троє людей отримали поранення. Пошкоджено приватні будинки та транспорті засоби.
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