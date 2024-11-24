Про це повідомив Генштаб.
За його інформацією, українці завдали удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області.
“Слід зазначити, що вказаний підрозділ збройних сил рф вів бойову роботу у режимі “земля-земля”, тобто уражаючи наземні нерухомі цілі. Під такі обстріли російських загарбників здебільшого потрапляють цивільні об’єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових регіонах України“, — йдеться в дописі.
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