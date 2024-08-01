У ніч проти 1 серпня російські війська атакували Україну балістичними ракетами «Іскандер-М» та 7 ударними дронами типу Shahed 131/136. Сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі безпілотники.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його даними, ворог випустив балістичні ракети з території Воронезької області рф та тимчасово окупованого Криму. А ударні дрони росіяни запустили з Курська та мису Чауда в Криму.

Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 7 «шахедів». Їх удалося збити протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

Під час нічної атаки на Київщині внаслідок падіння уламків дронів зазнали поранення дві людини — чоловік та жінка. Обох доправили до лікарні. У регіоні також зафіксували пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів. Там пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері.

На Дніпропетровщині вдалося збити один дрон. Також «гучно» було у Дніпровському районі, повідомили в ОВА.

На Херсонщині збили два ворожих ударних дрони.