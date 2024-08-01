Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
За його даними, ворог випустив балістичні ракети з території Воронезької області рф та тимчасово окупованого Криму. А ударні дрони росіяни запустили з Курська та мису Чауда в Криму.
Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 7 «шахедів». Їх удалося збити протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.
Під час нічної атаки на Київщині внаслідок падіння уламків дронів зазнали поранення дві людини — чоловік та жінка. Обох доправили до лікарні. У регіоні також зафіксували пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів. Там пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері.
На Дніпропетровщині вдалося збити один дрон. Також «гучно» було у Дніпровському районі, повідомили в ОВА.
На Херсонщині збили два ворожих ударних дрони.
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