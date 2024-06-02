У ніч на неділю, 2 червня, російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою "Іскандер-К" із Криму в напрямку Харківської області, зенітною керованою ракетою С-300 з окупованої Донеччини та 25 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим), районів Єйськ та Приморсько-Ахтарськ – Російська Федерація.