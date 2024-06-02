Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що удар ворога відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.
Упродовж ночі захисниками неба збито 24 “шахеди” у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.
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