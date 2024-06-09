Про це повідомляє ДСНС Київщини.
Відомо, що сьогодні вночі надійшло повідомлення про загорання складу з піддонами на території Зазимської територіальної громади. Площа загорання склала 4 000 м2. До гасіння пожежі, окрім рятувальників, були залучені сільські пожежні команди «Зазим’є», «Погреби», «Пухівка».
За наданою інформацією, проінформували, що 04:55 пожежа була ліквідована, а на гасіння залучалось 29 рятувальників та 9 одиниць техніки.
Межа нагадує, що на Херсонщині автомобіль швидкої допомоги був атакований російсько-окупаційними військами.
Унаслідок атаки росіян 7 червня під удари дронів потрапило дві нафтобази в Україні.
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