У ніч на 9 червня під Броварами, що на Київщині, сталася пожежа на складі. Вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів. Вогонь було ліквідовано рятувальниками за допомогою дев’яти одиниць техніки о 04:55 ранку.

Про це повідомляє ДСНС Київщини.

Відомо, що сьогодні вночі надійшло повідомлення про загорання складу з піддонами на території Зазимської територіальної громади. Площа загорання склала 4 000 м2. До гасіння пожежі, окрім рятувальників, були залучені сільські пожежні команди «Зазим’є», «Погреби», «Пухівка».

За наданою інформацією, проінформували, що 04:55 пожежа була ліквідована, а на гасіння залучалось 29 рятувальників та 9 одиниць техніки.

Межа нагадує, що на Херсонщині автомобіль швидкої допомоги був атакований російсько-окупаційними військами.

Унаслідок атаки росіян 7 червня під удари дронів потрапило дві нафтобази в Україні.