Про це в Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, вибухів було щонайменше 12, це сталося о 01:20.

“Чули всі райони міста та узбережжя. Також повідомляють, що раскати було чутно до Бердянська. Одночасно з цим було оголошено ракетну небезпеку на півдні, проте ніяких сигналів повітряної тривоги не лунало (що в принципі норма для росіян)” – написав Андрющенко.

Також він повідомив, що можлива причина — “серія прильотів”, але наразі деталі з’ясовуються.

Водночас він навів інші пояснення цих вибухів — з боку адміністрації окупантів.

“По місту прильотів не зафіксовано, однак залишається відкритим питання району. Намагаємось встановити причину. Через пів години після вибухів російські моніторингові пабліки повідомили про “роботи Торнадо-С з ракетами дальністю до 300 км по Курхавому”. Попередньо інформація виглядає як чергове “заспокійливе” з серії “горів комиш”. Однак, прямо на зараз деталі невідомі”, – розповів радник мера.