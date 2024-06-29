У ніч проти суботи, 29 червня, жителі столичної Троєщини почули вибух. Виявилось, що місцевий мешканець підірвав гранат. Внаслідок інциденту пошкоджено одинадцять автомобілів, ніхто з громадян не постраждав.

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що у суботу, близько першої години ночі, до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з жилих кварталів Деснянського району. Працюючи на місці події, поліцейські встановили, що вибух відбувся внаслідок підриву ручної гранати, а також особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Зловмисником виявився місцевий мешканець, 1973 року народження, якого поліцейські за силової підтримки спецпризначенців «Корд» затримали за місцем мешкання. Під час обшуку квартири чоловіка поліцейські вилучили п’ять гранат та близько 40 набоїв різного калібру.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 4. ст. 296 – хуліганство, вчинене з застосуванням зброї. За скоєне передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі, строком до семи років.