Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Відомо, що окупанти перекрили Кримський міст.
Зрештою, так званий радник призначеного Кремлем “очільника” Криму Олег Крючков повідомив про пошкодження двох поромів – автомобільного і залізничного – нібито уламками збитих російськими системами ППО ракет.
“Під час відбиття ворожої атаки по об’єктах транспортної інфраструктури м. Керч від уламків збитих ракет постраждали два пороми – автомобільний і залізничний – пошкоджено скління надбудов. Жертв серед моряків і цивільних немає”, – повідомив він.
Поромна переправа розташована приблизно за 11 км від Кримського мосту.
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