У ніч проти 30 травня в тимчасово окупованій Керчі пролунало, за словами місцевих мешканців, від шести до 20 вибухів.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Відомо, що окупанти перекрили Кримський міст.

Зрештою, так званий радник призначеного Кремлем “очільника” Криму Олег Крючков повідомив про пошкодження двох поромів – автомобільного і залізничного – нібито уламками збитих російськими системами ППО ракет.

“Під час відбиття ворожої атаки по об’єктах транспортної інфраструктури м. Керч від уламків збитих ракет постраждали два пороми – автомобільний і залізничний – пошкоджено скління надбудов. Жертв серед моряків і цивільних немає”, – повідомив він.

Поромна переправа розташована приблизно за 11 км від Кримського мосту.