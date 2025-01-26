У ніч на неділю, 26 січня, російські війська вкотре запустили по Україні ударні безпілотники. Цього разу вибухи пролунали в Сумах та Харкові.

Про це повідомляють Сумська ОВА та мер Харкова Ігор Терехов.

Зазначається, що у Сумах внаслідок двох вибухів пошкоджена будівля одного з закладів системи освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі.

Постраждалих внаслідок атаки нема. На місцях вибухів працюють відповідні служби.

Як зазначають в Сумській ОВА, загалом цієї ночі у небі над Сумщиною зенітники збили сім ворожих “Шахедів”, а з початку 2025 року підрозділи ППО області знищили 235 російських безпілотників.

Щодо ситуації у Харкові, то один із нічних ударів ворожого БпЛА прийшовся на приватний будинок в Основʼянському районі міста.

За попередньою інформацією, пошкоджено вікна, дах та частину будівлі. Дані про постраждалих не надходили. На місці працюють профільні служби: обстежують пошкодження та надають необхідну допомогу.