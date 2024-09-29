У ніч на 29 вересня, російські війська атакували Одеську область ударними дронами. В одному з районів зафіксовано пошкодження житлового будинку і трьох вантажівок. Постраждалих немає.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram-каналі.

За його даними, в Одеському районі внаслідок падіння ворожого безпілотника пошкоджено дах та скління житлового будинку, паркан та три поруч припаркованих вантажівки.

“У Роздільнянському районі декілька безпілотників впали на відкриту територію без послідуючого загорання. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає”, — зазначив Кіпер.

Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня російські війська запустили 22 ударні БпЛА по Україні. Сили ППО збили 15 дронів у різних областях, ще п’ять були втрачені внаслідок протидії РЕБ.