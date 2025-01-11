Про це повідомили Повітряні сили.
За даними військових, окупанти атакували з російських міст – Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.
Підтверджено збиття БпЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.
Через падіння збитих ворожих безпілотників у семи областях України пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт. Загиблих немає, про поранених не повідомляється.
Зокрема, унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей 11 січня в одному з районів Київської області пошкоджено 2 приватних будинки та 2 господарчі будівлі.
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