У ніч на 11 січня противник атакував 74 БпЛА, з них 47 збиті силами ППО, ще 27 – "локаційно втрачені".

Про це повідомили Повітряні сили.

За даними військових, окупанти атакували з російських міст – Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Підтверджено збиття БпЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.

Через падіння збитих ворожих безпілотників у семи областях України пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт. Загиблих немає, про поранених не повідомляється.

Зокрема, унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей 11 січня в одному з районів Київської області пошкоджено 2 приватних будинки та 2 господарчі будівлі.