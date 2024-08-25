Про це повідомляє командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram-каналі.
“Атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину. Ворог застосував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей: крилату “Іскандер-К”, балістичну “Іскандер-М” та шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей”, – йдеться у повідомленні.
Олещук зауважує, що внаслідок активної протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей.
Крім того, окупанти атакували території нашої країни дев’ятьма ударними безпілотниками типу “Shahed” із мису Чауда – Крим. Вісім “Шахедів” були збили мобільними вогневими групами у Миколаївській області.
- Росіяни поскаржились на черговий обстріл Бєлгородщини
- Литва обіцяє передати Україні понад 5 тис. дронів
- Воїни ГУР у День Незалежності підірвали склад боєприпасів на території Росії