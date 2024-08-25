У ніч на 25 серпня російські війська завдали удару ракетами різних типів по прифронтових областях України. Також агресор атакував Україну і безпілотниками.

Про це повідомляє командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram-каналі.

“Атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину. Ворог застосував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей: крилату “Іскандер-К”, балістичну “Іскандер-М” та шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей”, – йдеться у повідомленні.

Олещук зауважує, що внаслідок активної протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей.

Крім того, окупанти атакували території нашої країни дев’ятьма ударними безпілотниками типу “Shahed” із мису Чауда – Крим. Вісім “Шахедів” були збили мобільними вогневими групами у Миколаївській області.