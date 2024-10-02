Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Росіяни націлилися на інфраструктуру портів і прикордонних районів Ізмаїльського району.
Вранці 2 жовтня російські війська завдали удару безпілотниками по припортовій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого двоє чоловіків отримали поранення, серед яких один — громадянин Туреччини.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Росіяни націлилися на інфраструктуру портів і прикордонних районів Ізмаїльського району.