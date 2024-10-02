Двоє водіїв вантажівок отримали поранення, один з них — громадянин Туреччини. Зараз постраждалі перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку швидко загасили.

Через обстріл у пункті пропуску “Орлівка” тимчасово призупинені пропускні операції, попередньо — до 11:00. Наразі здійснюються заходи щодо стабілізації його функціонування.