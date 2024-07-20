Уночі на 20 липня сили ППО ліквідували ворожий безпілотник над Києвом. Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків у одному з районів столиці.

Про це повідомляють мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко.

За даними міського голови, близько першої години ночі сили ППО працювали по ворожих БпЛА над столицею.

«Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки БпЛА на Київ в Соломʼянському районі столиці попередньо зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Станом на 06:00 ранку суботи, 20 липня, даних щодо руйнувань чи потерпілих немає.

Нагадаємо, рівно місяць назад, 20 червня ворожі безпілотники також атакували столицю. За інформацією КМВА, ворожі дрони були запущені з півдня, пролетіли крізь Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області й намагалися атакувати Київ з північно-східного напрямку. Силами та протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені на підступах до столиці.