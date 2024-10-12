Про це повідомили Повітряні сили у Telegram-каналі.
Зазначається, що цієї ночі російські війська атакували Україну ракетами невстановленого типу (район пусків – Бєлгородська обл., РФ) та 28-ма ударними БпЛА (район пусків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ, РФ).
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і сил оборони України.
“У результаті протиповітряного бою збито 24 ворожі БпЛА в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях. У результаті активної протидії РЕБ два ворожі безпілотники локаційно втрачено”, – йдеться в повідомленні.
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