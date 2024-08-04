У ніч проти 4 серпня росіяни атакували Україну двома ракетами та п'ятьма ударними безпілотниками. Сили ППО збили усі п’ять ворожих дронів.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

“У ніч на 4 серпня 2024 року ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської обл. – по Полтавщині та 5-ма ударними БпЛА “Shahed”, район пусків Приморсько-Ахтарськ – РФ”, – йдеться у дописі.

Олещук зазначив, що сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збили п’ять БпЛА “Shahed-131/136” у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, у ніч на 3 серпня Сили оборони України знищили 24 з 29 російських дронів-камікадзе, які атакували країну.