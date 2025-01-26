Організатора схеми незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України через систему “Шлях” засуджено до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

В рамках слідства було встановлено, що 27-річний житель Львівської області створив на території України фіктивне підприємство для здійснення міжнародних вантажних перевезень.

Чоловік укладав фіктивні договори про працевлаштування, надалі відомості про псевдоводіїв вносилися до системи “Шлях”.

Клієнтами ділка були українці призовного віку і ті, хто підпадав під загальну мобілізацію. Для організації незаконного трансферу чоловік залучив ще чотирьох спільників. Свої послуги “бізнесмени” оцінювали у п’ять тисяч доларів з одного “клієнта”.

Діяльність махінатора була припинена завдяки ефективній роботі прикордонників.

Суд визнав організатора винним за статтею 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України та призначив покарання у виді позбавлення волі терміном на 5 років.

“Цей вирок – чіткий сигнал для всіх, хто намагається порушити законодавство, використовуючи складну ситуацію в країні”, – наголосили в ДПСУ.