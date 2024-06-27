З 16 липня 2024 року в Україні почне діяти механізм притягнення до відповідальності військовозобов'язаних чоловіків, які не своєчасно оновили свої військово-облікові дані у ТЦК. Це означає, що водії, які порушили правила мобілізації, можуть залишитися без водійських посвідчень.

16 липня 2024 року ТЦК почнуть розсилати вимоги щодо оновлення військово-облікових даних на відомі адреси військовозобов’язаних чоловіків.

Якщо військовозобов’язаний своєчасно не оновить свої військово-облікові дані, то поліція має доставити його до ТЦК. Якщо це зробити буде неможливо з якоїсь причини, то тоді на порушника правил мобілізації накладуть тимчасові обмеження. Так, наприклад, він не зможе керувати транспортним засобом. Цього права його позбавлять за рішенням суду.

Після того, як військовозобов’язаний оновить свої військово-облікові дані, він знову зможе керувати транспортними засобами. Щоправда, не одразу. Спочатку начальник ТЦК має написати відповідну заяву до суду. І лише після цього суд ухвалить рішення. Навряд чи цей процес буде швидким.

У цьому правилі є винятки. Не всіх ухилянтів від мобілізації, згідно з новим законом, можна тимчасово позбавляти посвідчення водія. Виняток зроблено для громадян, якщо ця заборона позбавить їх основного законного джерела коштів для існування, а також для громадян з інвалідністю та для громадян, на утриманні яких перебувають інваліди І, ІІ або діти з інвалідністю.