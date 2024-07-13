Водій ввечері 12 липня збив військовослужбовця у селищі Комишуваха на Запоріжжі та залишив його помирати на узбіччі, втікши з місця ДТП.

Про це повідомляє поліція Запоріжжя.

За інформацією поліції, аварія трапилася близько 21:35 на вулиці Богдана Хмельницького у селі Комишувачі. Невідомий водій автомобіля Toyota Hilux збив військовослужбовця, який йшов узбіччям дороги в попутному напрямку.

За даними правоохоронців, водій втік з місця події. Постраждалий військовий помер від отриманих травм. Зараз поліція розшукує автомобіль винуватця. Авто має механічні пошкодження, зокрема, відсутній передній бампер та пошкоджене ліве бокове дзеркало.

Поліція закликає всіх, хто бачив аварію або має інформацію про місцеперебування автомобіля Toyota Hilux темного кольору з пошкодженнями, звертатися за номером: +38(061)-434-19-16 або 102.