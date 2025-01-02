1 січня у центрі Нового Орлеана стався напад, що шокував місцевих мешканців і туристів. Нападник, 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар, ветеран армії США з Техасу, який раніше проходив службу в Афганістані, скоїв наїзд на натовп у Французькому кварталі, відомому своїми музичними заходами та барами. На вантажівці, якою він керував, був закріплений прапор терористичної організації ІДІЛ.

Про це повідомляє Reuters.

“Слідчі підтвердили, що нападник об’їхав тимчасові бар’єри і цілеспрямовано в’їхав у натовп людей”, – заявив представник поліції.

У результаті інциденту загинуло 15 осіб, серед яких були як місцеві жителі, так і туристи. Ще близько 30 осіб, включно з двома поліцейськими, отримали поранення. Напад завершився перестрілкою між поліцією та Джаббаром, у якій його було ліквідовано.

Поліція та ФБР також виявили у вантажівці підозрілі предмети, зокрема зброю та ймовірний вибуховий пристрій. У різних частинах Французького кварталу було знайдено ще два можливі вибухові пристрої, які були успішно знешкоджені.

Через загрозу вибухів місцева влада вирішила відкласти традиційний футбольний матч Sugar Bowl, який мав відбутися в день трагедії. Гру перенесли на четвер, щоб правоохоронці могли провести повну перевірку міста та усунути можливі ризики.

Поліція висловила підозру, що нападник міг діяти не сам і, можливо, мав спільників. Слідство триває, і правоохоронці закликали мешканців міста до співпраці в пошуку додаткової інформації.

У своєму зверненні правоохоронці підкреслили, що ситуація є під контролем, однак мешканців закликають бути обережними та повідомляти про будь-які підозрілі об’єкти чи поведінку.