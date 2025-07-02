Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Благодійний фонд “Голоси дітей” активно працює з 2023 року, створюючи центри підтримки в різних містах України, включаючи Харків. Ці центри не лише організовують розважальні заходи для дітей та дорослих, але й надають важливу психологічну та правову допомогу.

Альона Чирик, координаторка харківського регіонального центру, зазначає, що фонд охоплює Харківську, Запорізьку та Дніпропетровську області, а також міста Миколаїв, Чернігів, Кривий Ріг, Дніпро, Львів, Київ і Суми. Харківська філія почала свою діяльність у 2023 році.

“З вересня 2023 року в нашій області ми почали реалізовувати проєкт Relief to Protect за підтримки Plan International та за фінансуванням Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.” – Альона Чирик

Координаторка підкреслює, що всі діти на Харківщині потребують психологічної підтримки через пережиті травми війни, навіть якщо вони не стали свідками обстрілів.

Центр приймає дітей віком від 5 до 18 років, а також їхніх батьків. Фахівці надають комплексну допомогу, включаючи індивідуальні консультації психолога, логопеда та юридичну підтримку.

Альона Чирик розповідає:

“Сім’ї можуть потрапити до кейс-менеджера та отримати комплексну допомогу протягом трьох місяців. У цій послузі також є психолог, логопед. Психолог надає до десяти індивідуальних психологічних консультацій. Також в центрі є групові заняття для дітей та батьків, є юридична допомога. Це не тільки консультаційні послуги. Наш юрист може скласти документи, заяви, допомогти отримати статус. Все це безплатно.” – Альона Чирик

Групові заняття проходять щодня для різних вікових категорій. Діти займаються творчістю, соціалізуються та отримують психологічну підтримку за методикою Enimal Power, що включає лекції, інтерактивні завдання та творчі поробки.

Координаторка зазначає, що заняття починаються після першої години дня, що зручно для дітей, які навчаються за змішаною формою.

Фонд також працює в Коломацькій та Височанській громадах, а також у селищі Покотилівка, регулярно відвідуючи нові населені пункти за запитами місцевих громад.

Протягом травня психологи центру надали понад 170 індивідуальних консультацій, а групові заняття збирають від 5 до 10 учасників. Ці заняття допомагають дітям об’єднуватися, спілкуватися та обговорювати свої емоції.

“Часто приходять діти, які замкнені, кажуть: ‘Ні, я не піду на заняття. Я не хочу’. А потім через деякий час дитина йде усміхнена, вона вже сама хоче йти на заняття або на консультацію до психолога. Вона навіть має інший вигляд.” – Альона Чирик

Людмила Владико, мешканка Харкова, ділиться своїм досвідом звернення до фонду:

“Ми до фонду звернулися ще у 2023 році. У нас була ситуація і психологічна, і юридична, ми потребували допомоги. Дуже раді та вдячні усім працівникам, дівчатам, всім хто тут працює, вони нам дуже допомогли, вирішили нашу скрутну ситуацію на той момент.” – Людмила Владико

Вона також зазначає, що війна призвела до нових психологічних проблем, і діти з радістю відвідують творчі заняття, які допомагають їм відволіктися від складної реальності.

Її донька Ірина поділилася своїм улюбленим заняттям:

“Я ніколи ще не малювала кавою. У нас проходять заняття по цьому малюванню. Кава така, яку п’єш. Там є прозора, трішки розбавлена, а є ще дві, схожі за кольором, але як темний сироп. Я вмочую пензлика в каву і малюю.” – Ірина

Психологиня фонду Марина Дудник зазначає, що підлітки від 14 років можуть звертатися за допомогою без батьків. Вони часто стикаються з тривожністю, страхами та порушеннями комунікативних навичок через тривалу війну та онлайн-навчання.

Вона підкреслює важливість спілкування батьків з дітьми для виявлення емоційних проблем і підтримки у складних ситуаціях.