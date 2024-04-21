Після запеклих та тривалих обстрілів міста Нетайлове, Донецька область, з чорного підвалу, в якому перебував 78 полк під Часовим Яром, було чути російські танки та БМП. Штурм розпочали російські сили.

Про це повідомив воєнний фотограф Коналл Кірні.

Члени 78 полку негайно вступили в бій з російськими військами і підбили один з їхніх танків з ракетної установи.

“За цей період росіянам вдалося оточити нас з трьох сторін, зайнявши будівлі навколо підвалу. Кілька разів вони намагалися штурмувати позицію, але їх відбивали гранати та артилерія, яку довелося викликати прямо на нас”, – описує Кірні в своєму дописі.

Команда одночасно вибігла з підвалу і пробігла крізь надзвичайно сильний вогонь, щоб уникнути повного оточення. Дивом обійшлося без жертв, і врешті-решт небайдужі українці змогли забрати команду і доставити їх до стабілізаційного пункту.

“З наближенням ночі в команді було численні травми, а росіяни почали відходити ближче до позиції”, – згадує фотограф.