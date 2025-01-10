Про це повідомила пресслужба бригади у Facebook.

З Кринок українським захисникам вдалося вибратися лише через три місяці. Операція з евакуації фактично зірвалася, тому боєць залишився на березі з тяжким переломом ноги. У такому стані Дмитро самотужки переплив річку Конка.

“Течія в річці, хоч вона і вузенька, була просто скаженою. Я зайшов у одному місці, а вийшов на берег метрів за 200 від нього. Перепливав річку двічі — там між її рукавами є острівець. Потім ішов болотами, опираючись на палицю. Я до того детально вивчив мапу на „Кропиві“, запам’ятав усе, тож вона увесь час немов була перед очима. Мені знадобилося півтори доби, щоб дійти до наших позицій”, — розповів Дмитро Корда.

За героїзм та відвагу, проявлені під час оборони плацдарму на лівому березі Дніпра, президент України Володимир Зеленський нагородив Дмитра Корду Хрестом бойових заслуг.