Про це повідомила пресслужба бригади у Facebook.
З Кринок українським захисникам вдалося вибратися лише через три місяці. Операція з евакуації фактично зірвалася, тому боєць залишився на березі з тяжким переломом ноги. У такому стані Дмитро самотужки переплив річку Конка.
“Течія в річці, хоч вона і вузенька, була просто скаженою. Я зайшов у одному місці, а вийшов на берег метрів за 200 від нього. Перепливав річку двічі — там між її рукавами є острівець. Потім ішов болотами, опираючись на палицю. Я до того детально вивчив мапу на „Кропиві“, запам’ятав усе, тож вона увесь час немов була перед очима. Мені знадобилося півтори доби, щоб дійти до наших позицій”, — розповів Дмитро Корда.
За героїзм та відвагу, проявлені під час оборони плацдарму на лівому березі Дніпра, президент України Володимир Зеленський нагородив Дмитра Корду Хрестом бойових заслуг.
- Дмитро “Кобра” Масловський: названо ім’я воїна, який бився з російським окупантом врукопашну
- Рік від загибелі Максима Кривцова
- На війні в Україні загинув медик-доброволець із Шотландії