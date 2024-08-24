У суботу, 24 серпня, українська розвідка завдала успішного вогневого ураження по польовому складу боєприпасів, розташованому поблизу населеного пункту Острогозьк Воронезької області РФ.

Про це повідомляє офіційний канал ГУР МО України.

Зазначається, що склад боєприпасів належав угрупуванню військ “Запад” збройних сил РФ.

“На території військового об’єкта зберігались артилерійські й танкові снаряди окупантів, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу “земля-повітря” ― загалом понад п’ять тисяч тонн боєприпасів. Детонація ― триває! Святковий гуркіт ― аж до небес! Продовжуємо боротьбу! З Днем Незалежності України, громадяни!” — додали в українській розвідці.

Нагадаємо, днями кіберфахівці української розвідки здійснили атаку на сервери російських телеканалів і показали в прайм-таймі відеоролики про війну в Україні.