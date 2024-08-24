Про це повідомляє офіційний канал ГУР МО України.

Зазначається, що склад боєприпасів належав угрупуванню військ “Запад” збройних сил РФ. 

“На території військового об’єкта зберігались артилерійські й танкові снаряди окупантів, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу “земля-повітря” ― загалом понад п’ять тисяч тонн боєприпасів. Детонація ― триває! Святковий гуркіт ― аж до небес! Продовжуємо боротьбу! З Днем Незалежності України, громадяни!” — додали в українській розвідці.

Нагадаємо, днями кіберфахівці української розвідки здійснили атаку на сервери російських телеканалів і показали в прайм-таймі відеоролики про війну в Україні.