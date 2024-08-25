Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що серед тижневих втрат ворога 14 танків, 14 ББМ, 25 артсистем та три РСЗВ.
Також українські військові ліквідували одну систему ППО та три системи радіоелектронної боротьби, 214 одиниць автотранспорту, 23 БпЛА та 20 антен зв’язку, 181 ворожу фортифікаційну споруду та вогневу позицію, а також підірвали три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.
На додачу, воїни СБУ знешкодили 241 окупанта.
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