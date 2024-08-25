Лише за тиждень з 18 по 25 серпня ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці Служби безпеки вразили, зокрема, понад 200 одиниць автотранспорту і три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами. Крім того, ліквідовано понад 240 окупантів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що серед тижневих втрат ворога 14 танків, 14 ББМ, 25 артсистем та три РСЗВ.

Також українські військові ліквідували одну систему ППО та три системи радіоелектронної боротьби, 214 одиниць автотранспорту, 23 БпЛА та 20 антен зв’язку, 181 ворожу фортифікаційну споруду та вогневу позицію, а також підірвали три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.

На додачу, воїни СБУ знешкодили 241 окупанта.