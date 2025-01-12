Про це повідомили у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила, опублікувавши кадри, який вигляд має Часів Яр сьогодні.
“Апокаліптична картина знищеного міста”, — прокоментували бійці кадри знищеного міста, в якому не залишилось жодної вцілілої будівлі.
У 24 ОМБр також зазначили, що військовослужбовці бригади тримають оборону та знищують ворога у надважких умовах.
“В місті не залишилось жодної вцілілої будівлі. Битва за Часів Яр триває”, — підсумували військові.
Про те, що від міста Часів Яр майже нічого не лишилось повідомив і командир відділення 24 штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов з позивним Осман.
“Від міста Часів Яр не залишилося майже нічого окрім підвалів та пустих стін. Це ознака того, що наші воїни стоять добре, а загальна оборона на напрямку більш менш стабільна. Сумні ознаки в сумні часи, але, на жаль, такі реалії війни”, — написав він.
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