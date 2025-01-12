Росіяни не припиняють штурмувати Часів Яр Донецької області. Ворог щодня обстрілює місто з усіх видів озброєння та завдає ударів дронами та авіабомбами.

Про це повідомили у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила, опублікувавши кадри, який вигляд має Часів Яр сьогодні.

“Апокаліптична картина знищеного міста”, — прокоментували бійці кадри знищеного міста, в якому не залишилось жодної вцілілої будівлі.

У 24 ОМБр також зазначили, що військовослужбовці бригади тримають оборону та знищують ворога у надважких умовах.

“В місті не залишилось жодної вцілілої будівлі. Битва за Часів Яр триває”, — підсумували військові.

Про те, що від міста Часів Яр майже нічого не лишилось повідомив і командир відділення 24 штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов з позивним Осман.

“Від міста Часів Яр не залишилося майже нічого окрім підвалів та пустих стін. Це ознака того, що наші воїни стоять добре, а загальна оборона на напрямку більш менш стабільна. Сумні ознаки в сумні часи, але, на жаль, такі реалії війни”, — написав він.