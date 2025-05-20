Володимир Яценко, відомий український кінопродюсер та ветеран Збройних Сил України, отримав престижну нагороду – Орден Мистецтв та Літератури (Ordre des Arts et des Lettres) у Франції. Цю інформацію оприлюднив Український Інститут.

Церемонія нагородження відбулася в рамках Каннського кінофестивалю Marché du Film, який проходить з 13 по 25 травня 2025 року. Номінацію на цю нагороду Яценко отримав від Українського інституту, а вручав її виконавчий директор CNC Олів’є Анрар.

Крім того, Володимир Яценко став учасником програми ProducersOnTheMove, організованої European Film Promotion (EFP).

Яценко відомий своєю роботою над такими фільмами, як “Ти – космос” (режисер Павло Остріков), “Дике поле” (за романом Сергія Жадана “Ворошиловград”, режисер Ярослав Лодигін), “Додому” (режисер Наріман Алієв, який був претендентом на “Оскар” від України у 2019 році), “Атлантида” (режисер Валентин Васянович, також претендент на “Оскар” у 2020 році), “Люксембург, Люксембург” (режисер Антоніо Лукіч) та багатьма іншими.

Вручення Ордену Мистецтв та Літератури Володимиру Яценку відбулося 19 травня 2025 року. Ця нагорода є однією з найпрестижніших культурних відзнак у Франції, заснованою у 1957 році Міністерством культури. Вона вручається особам, які досягли значних успіхів у мистецтві чи літературі або зробили вагомий внесок у розвиток культури у Франції та світі.