Володимир Зеленський, президент України, нещодавно зустрівся з віцепрезидентом США Джейді Венсом. У цій важливій події також взяв участь держсекретар США Марко Рубіо. Зустріч відбулася 18 травня, і хоча деталі переговорів залишаються конфіденційними, вона стала знаковою після публічної суперечки, що мала місце у Білому Домі в лютому цього року.

Ця зустріч стала першою після того, як у лютому Зеленський, тодішній президент США Дональд Трамп та Венс обговорювали важливі питання, пов’язані з конфліктом в Україні. Під час тієї зустрічі Трамп висловив нейтральну позицію щодо війни, що викликало певні суперечки.

Варто зазначити, що в той же день у Ватикані відбулася інтронізація нового Папи Римського Лева XIV, який став главою Римо-католицької церкви. Ця подія привернула увагу світової спільноти, підкреслюючи важливість міжнародних відносин у цей складний час.

Нагадаємо, що раніше, 28 лютого, Зеленський зустрічався з Трампом у Білому Домі, де обговорювалися питання, пов’язані з війною в Україні. Трамп неодноразово висловлював бажання завершити конфлікт, але під час зустрічі заявив про свою нейтральну позицію, що викликало занепокоєння в українській стороні.

Крім того, українська та американська сторони досягли попередньої угоди про створення спільного фонду, який має на меті інвестувати 50% доходів від видобутку природних ресурсів України в розвиток її економіки. Це може стати важливим кроком у зміцненні економічної стабільності країни.

Під час переговорів між Зеленським та Трампом виникла суперечка, коли Трамп заявив, що Україні необхідно підписати угоду про рідкісноземельні копалини з США, інакше країна залишиться наодинці з війною. Це призвело до того, що Зеленський достроково покинув Білий дім, що підкреслило напруженість у відносинах між двома країнами.

Трамп у своїй заяві в соцмережі Truth Social зазначив, що Зеленський може повернутися до переговорів, коли буде «готовий до миру», що залишає відкритими можливості для подальших дипломатичних зусиль.