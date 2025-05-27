Володимир Кук - молодий командир 108-ї бригади територіальної оборони

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Володимир, який носить позивний Кук, є командиром стрілецького взводу в 108-й бригаді територіальної оборони. Його шлях у війську розпочався за кілька днів до досягнення повноліття, і з того часу він активно брав участь у бойових діях на Донецькому та Запорізькому напрямках.

У свої 19 років Володимир вже встиг стати командиром роти, а до цього майже півтора року виконував обов’язки головного сержанта. Наразі він займає офіцерську посаду командира стрілецького взводу, що свідчить про його професіоналізм та відданість справі.

У своєму інтерв’ю Кук поділився досвідом підготовки до війни, розповів про бойові випробування та пояснив, чому вважає важливим для молоді служити в армії. Він підкреслив, що служба в армії не лише формує характер, але й дає можливість стати частиною великої справи, захищаючи свою країну.