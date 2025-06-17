Володимир Зеленський на саміті G7 у Канаді: ключові зустрічі та переговори

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Володимир Зеленський, президент України, прибув на саміт G7, що проходить у канадському місті Кананаскіс. Цю інформацію підтвердила пресслужба G7.

На саміті Зеленський візьме участь у спеціальному засіданні, яке має назву “Сильна та суверенна Україна”. Окрім цього, у президента заплановані численні двосторонні зустрічі з ключовими світовими лідерами.

Серед запланованих переговорів – зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, президентами Європейської Ради Антоніу Коштою та Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Бразилії Лулу де Сілвою, а також прем’єр-міністрами Канади Марком Карні, Великої Британії Кіром Стармером, Італії Джорджією Мелоні, Індії Нарендрою Моді, Японії Ішібою Шіґеру та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

16 червня, під час візиту до Австрії, Зеленський анонсував заплановану зустріч із президентом США Дональдом Трампом, на якій планував обговорити оборонний пакет, який Україна має намір придбати. Проте Трамп залишив саміт G7 раніше запланованого часу.

Еммануель Макрон, президент Франції, пояснив, що Трамп покинув саміт через ініціативу щодо переговорів між Іраном та Ізраїлем для досягнення припинення вогню. Водночас Дональд Трамп спростував цю інформацію, заперечуючи, що його рішення залишити саміт було пов’язане з переговорами щодо припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.