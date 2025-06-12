Виступ Володимира Зеленського на засіданні Ради ЄС у червні 2025 року

Як повідомив у листі-запрошенні президент Ради ЄС Антоніу Кошта

Володимир Зеленський, президент України, виступить на засіданні Ради Європейського Союзу, яке заплановане на 26-27 червня. Цю інформацію підтвердив президент Ради ЄС Антоніу Кошта у своєму листі-запрошенні.

Протягом двох днів засідання представники країн-членів ЄС обговорять важливі питання, такі як геоекономічні виклики, конкурентоспроможність Євросоюзу, а також питання оборони і безпеки, зокрема, війну Росії проти України.

Засідання розпочнеться з обміну думками між президенткою Європарламенту Робертою Мецолою та членами Ради, після чого відбудеться зустріч з Володимиром Зеленським, на якій обговорять актуальні питання, що стосуються України.

“Україна непохитно докладає зусиль, щоб забезпечити реальний мирний процес. І ЄС залишатиметься таким же непохитним у своїй підтримці України. Наша мета залишається незмінною – припинити агресивну війну Росії та побудувати всеохопний, справедливий і тривалий мир в Україні, що ґрунтується на принципах Статуту ООН та міжнародного права. Ми підсумуємо швидкозмінного дипломатичного контексту, відстежуватимемо підтримку ЄС та розглянемо шлях України до членства в ЄС.” – Антоніу Кошта

Рада Європейського Союзу складається з 27 національних міністрів, які представляють різні галузі, а також одного єврокомісара, відповідального за цю галузь, який не має права голосу. Наприклад, під час обговорення сільськогосподарської політики на засіданні присутні міністри сільського господарства з усіх країн ЄС та відповідний єврокомісар.

Крім того, очікується, що 15-17 червня Володимир Зеленський відвідає саміт G7 у Канаді, а 24-25 червня – саміт НАТО у Гаазі.