Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

За його словами, Україна вже готується до завтрашнього засідання у форматі “Рамштайн”.

“Говоритимемо, зокрема, про те, як швидше подолати складності та проблеми, які накопичилися за півроку, коли ми чекали рішень про американську підтримку”, – сказав український лідер.

Він зазначив, що на політичному рівні питання поновлення допомоги вирішено. Тепер, як сказав Зеленський, потрібно, щоб вирішили питання наповнення пакетів необхідним озброєнням, а також питання логістики.

Зеленський подякував усім країнам, які в цей час ухвалили нові рішення для підтримки України.