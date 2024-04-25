Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.
За його словами, Україна вже готується до завтрашнього засідання у форматі “Рамштайн”.
“Говоритимемо, зокрема, про те, як швидше подолати складності та проблеми, які накопичилися за півроку, коли ми чекали рішень про американську підтримку”, – сказав український лідер.
Він зазначив, що на політичному рівні питання поновлення допомоги вирішено. Тепер, як сказав Зеленський, потрібно, щоб вирішили питання наповнення пакетів необхідним озброєнням, а також питання логістики.
Зеленський подякував усім країнам, які в цей час ухвалили нові рішення для підтримки України.
- Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Майком Джонсоном і лідерами Сенату США
- “Сьогодні основне питання – захист”. Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача
- Atacms для України: що відомо про ракети, які передають США, як вони допоможуть послабити ворога та чому замовчувалась їх передача