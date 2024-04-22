Президент України висловив сумнів у можливості реалізації пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона про встановлення перемир'я в Україні та Газі на період літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Про це голова України заявив в інтерв’ю французькому відеожурналісту Юго Траверсу.

“Я не вірю в цей формат перемир’я в цілому. Я не вірю в будь-який формат перемир’я з РФ. Це брехня, Еммануель (Макрон, — ред.) це знає, він сам свідок цього. Ми всі разом були в нормандському форматі, ми разом проходили весь цей процес. Франція, Німеччина, Україна. Ми – живі свідки, що замороженого конфлікту з Росією не буває”, — зазначив Зеленський.

Він вважає, що будь-яке перемир’я з Росією є маніпуляцією, адже Росія може використати цей час для перегрупування і підсилення своїх сил з метою подальшої агресії.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що президент Франції хоче перемир’я в Україні та Газі на час літніх Олімпійських ігор.

“Ми це проходили. У момент, коли ми підписували домовленості в Нормандському форматі, ми домовлялись, що зараз буде cease-fire (припинення вогню, — ред.), не буде ніяких пострілів. Після того, як зачинялись двері в Єлисейському палаці, на фронті були люди, які стріляли по наших військових. Для Путіна не існує ніякого перемир’я, ніякої Олімпіади, ніяких авторитетів”, — сказав він.

Зеленський нагадав про невдалий досвід минулих спроб установлення перемир’я, коли на фронті продовжувалися бойові дії, навіть після підписання відповідних угод.