Володимир Зеленський оголосив про створення «міністерства української єдності»

В Україні планують створити інституцію, яка об'єднуватиме українців, що проживають за кордоном, та сприятиме протидії російським інформаційним впливам.

Про це заявив Володимир Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України «Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога».

«Разом зі звичною роботою через систему МЗС України, про це говорили з Прем’єр-міністром, готуємо запуск нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності. Мільйони наших людей в інших країнах, їхні зв’язки й відносини з Україною, захист наших спільних інтересів як нації – усе це буде сферою відповідальності нової інституції. Фактично це має бути міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців. Передусім, за кордоном», – наголосив він.

Президент наголосив на необхідності підвищення активності держави у сфері задоволення освітніх, культурних та інформаційних потреб українців за межами країни. Це завдання є новим викликом для України, враховуючи кількість українців за кордоном, що зростає, і однієї роботи МЗС недостатньо для його вирішення.

«Потрібна інституція, яка вестиме інші державні інституції до визначених цілей. Найближчим часом представимо всі деталі», – запевнив глава держави.

Крім того, Зеленський акцентував на необхідності модернізації державних інституцій, щоб вони могли відповідати сучасним вимогам об’єднання українців довкола України, захисту її інтересів та зміцнення міжнародних позицій.

«Вважаю, що для цього ми повинні посилити нашу інституційну присутність у країнах-партнерах. Це буде зроблено двома шляхами. Так, уже ухвалено рішення про відкриття нових консульств України за кордоном, зокрема в Польщі, Німеччині, Болгарії, Італії, Чехії, Словаччині, Франції. Десь – додаткові, десь – перші в історії, але це дуже важливо – там, де є присутність українців, там, де українські спільноти потребують більшої уваги», – наголосив Президент.