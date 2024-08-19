Про це заявив Володимир Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України “Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога”.
“Разом зі звичною роботою через систему МЗС України, про це говорили з Прем’єр-міністром, готуємо запуск нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності.
Мільйони наших людей в інших країнах, їхні зв’язки й відносини з Україною, захист наших спільних інтересів як нації – усе це буде сферою відповідальності нової інституції. Фактично це має бути міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців. Передусім, за кордоном”, — наголосив президент.
Глава держави наголосив на необхідності підвищення активності держави у сфері задоволення освітніх, культурних та інформаційних потреб українців за межами країни. Це завдання є новим викликом для України, враховуючи кількість українців за кордоном, що зростає, і однієї роботи МЗС недостатньо для його вирішення.
“Потрібна інституція, яка вестиме інші державні інституції до визначених цілей. Найближчим часом представимо всі деталі”, — заявив він.
«Вважаю, що для цього ми повинні посилити нашу інституційну присутність у країнах-партнерах. Це буде зроблено двома шляхами. Так, уже ухвалено рішення про відкриття нових консульств України за кордоном, зокрема в Польщі, Німеччині, Болгарії, Італії, Чехії, Словаччині, Франції.
Десь – додаткові, десь – перші в історії, але це дуже важливо – там, де є присутність українців, там, де українські спільноти потребують більшої уваги», — сказав Зеленський.