За словами президента, треба не лише говорити про проблемні питання на Ставці або в командних штабах, а й безпосередньо спілкуватись із солдатами.

Про це Володимир Зеленський сказав під час конференції Grain from Ukraine, повідомляє сайт президента.

“Це вирішувати військовим. Якщо корпусна система, яку вони пропонують на сьогодні, зменшить відстань між генералом та солдатом, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так, щоб її зменшити”, — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що зараз стоїть завдання зменшити бюрократію в армії. Зокрема, цим має опікуватися головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

“Офіцер має бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене особисто не генерал. Незважаючи на досвід. За всієї поваги. Сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі”, – зазначив Зеленський.

За словами президента, треба не лише говорити про проблемні питання на Ставці або в командних штабах, а й безпосередньо спілкуватись із солдатами.

“Тому Сирський постійно на фронті, постійно їздить. Ми щоденно, двічі на день, спілкуємося з ним. У нього ранкова і вечірня доповідь. Але все одно цього замало. Генерали мають бути в окопах. Ось така війна. Моральний стан військового – найважливіше”, – сказав Зеленський.

Раніше Суспільне повідомляло, що до кінця листопада у Збройних силах України представлять концепцію реформування, згідно з якою українська армія перейде на систему “корпус-бригада”. Зазначалося, що така система дозволить суттєво зекономити людський та матеріальний ресурс.