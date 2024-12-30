Про це він заявив у мережі Х.
“Ми підтримуємо сирійський народ у його прагненні подолати десятиліття диктаторського правління та відновити стабільність, безпеку й нормальне життя в Сирії”, – наголосив Зеленський.
Українська сторона вже розпочала реалізацію гуманітарної ініціативи. Перші 500 тонн пшеничного борошна мають прибути до Сирії найближчим часом у межах програми “Зерно з України”. Надалі планується розширення гуманітарних постачань, а також розвиток співробітництва в інших сферах.
Андрій Сибіга підтвердив готовність України сприяти Сирії в багатьох напрямках: від передачі досвіду в розслідуванні воєнних злочинів до навчання сирійських студентів в українських вишах.
“Україна готова ділитися із Сирією досвідом збору доказів, розслідування та роботи з притягнення воєнних злочинців до відповідальності за скоєні злочини”, – зазначив глава МЗС.
Також український дипломат повідомив, що країна розраховує на відновлення повноцінних дипломатичних відносин із Сирією, включно з відкриттям консульств і посольств. У рамках програми гуманітарної підтримки завтра до Сирії прибудуть понад два десятки вантажівок із першою партією української допомоги.
Президент Зеленський висловив сподівання на успішний розвиток стратегічних відносин із Сирією, наголосивши, що співпраця має сприяти відновленню нормального життя в країні. Він також очікує детального звіту від міністрів після завершення візиту.
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