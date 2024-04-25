Про це йдеться на сайті глави держави.
Йшлося про ухвалену допомогу Україні і потребу в озброєнні.
Український лідер подякував співрозмовникам за ухвалення закону про допомогу Україні. Також розповів їм про ситуацію на фронті, атаки російських військ на цивільну інфраструктуру та потреби в посиленні протиповітряної оборони, зокрема системами Patriot. Також відзначив згадку в законі щодо далекобійних систем ATACMS, які, за словами Зеленського, дуже потрібні ЗСУ.
- “Сьогодні основне питання – захист”. Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача
- Atacms для України: що відомо про ракети, які передають США, як вони допоможуть послабити ворога та чому замовчувалась їх передача
- РФ може завдати масованих ударів по Україні до прибуття західної допомоги, — Повітряні сили