Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном і лідерами республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом і демократичної більшості в Сенаті Чаком Шумером.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Йшлося про ухвалену допомогу Україні і потребу в озброєнні.

Український лідер подякував співрозмовникам за ухвалення закону про допомогу Україні. Також розповів їм про ситуацію на фронті, атаки російських військ на цивільну інфраструктуру та потреби в посиленні протиповітряної оборони, зокрема системами Patriot. Також відзначив згадку в законі щодо далекобійних систем ATACMS, які, за словами Зеленського, дуже потрібні ЗСУ.