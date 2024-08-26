Про це він повідомляє Telegram.
«Ставка. Відновлення енергетики після одного з найбільших російських обстрілів. Щонайменше 127 ракет і 109 дронів. Доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка, голови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького», — йдеться у повідомленні.
Президенту доповіли про ситуацію в кожному регіоні, оцінено ефективність систем ППО, РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. За підсумками засідання було ухвалено необхідні рішення.
Також повідомляється, що на пошкоджених об’єктах триває ліквідація наслідків, проводяться ремонтні роботи та розмінування.
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