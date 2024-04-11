Про це Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі.

«Розповів про ситуацію на полі бою, російські обстріли нашої енергетичної інфраструктури та потреби нашої держави в постачанні енергообладнання», – зазначає Президент.

Глави держав обговорили оборонну підтримку України та посилення співпраці в галузі ОПК, інтеграцію до ЄС і НАТО й укладення двосторонньої безпекової угоди.

Президент Зеленський подякував Чехії непохитну підтримку України.