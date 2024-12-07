Президент відвідає церемонію відкриття відреставрованого собору Паризької Богоматері, на яку мають також прибути обраний Президент США Дональд Трамп і ще близько сорока глав держав та урядів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його інформацією, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де проведе низку зустрічей з кількома главами держав, в тім числі призначена його зустріч в Єлисейському палаці з Президентом Франції Емануелем Макроном.

Сьогодні ж в Парижі перебуває й обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Увечері глави держав та урядів близько 40 країн світу візьмуть участь у церемонії відкриття собору Паризької Богоматері після пожежі, яка сталася тут 5 років тому.

Після промови Еммануеля Макрона відбудеться урочисте відкриття дверей оновленого собору Паризької Богоматері та буде зачитане послання від Папи Римського Франциска.