Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
За його інформацією, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де проведе низку зустрічей з кількома главами держав, в тім числі призначена його зустріч в Єлисейському палаці з Президентом Франції Емануелем Макроном.
Сьогодні ж в Парижі перебуває й обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.
Увечері глави держав та урядів близько 40 країн світу візьмуть участь у церемонії відкриття собору Паризької Богоматері після пожежі, яка сталася тут 5 років тому.
Після промови Еммануеля Макрона відбудеться урочисте відкриття дверей оновленого собору Паризької Богоматері та буде зачитане послання від Папи Римського Франциска.
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