Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі для участі у заходах, присвячених 80-й річниці звільнення концентраційного табору Аушвіц-Біркенау.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на речника Зеленського Сергія Никифорова.

Зеленський також проведе низку двосторонніх зустрічей із ключовими міжнародними лідерами, серед яких президент Європейської Ради Антоніу Кошта та президент Франції Емманюель Макрон.

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

27 січня світ відзначає Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Головні урочистості в Освенцимі розпочнуться о 16:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

На заході очікується присутність лідерів Франції, Італії, Австрії, Німеччини, Естонії, Молдови та інших країн. Серед почесних гостей буде король Великої Британії Чарльз ІІІ, а делегацію США очолить спеціальний посланець на Близькому Сході Стів Віткофф.

Цей меморіальний захід нагадує про жахливу трагедію Голокосту, внаслідок якої загинуло близько 6 мільйонів євреїв, серед них 1,5 мільйона дітей.