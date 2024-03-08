Як повідомило турецьке державне агентство Anadolu, літак з президентом Зеленським та українською делегацією приземлився у стамбульському аеропорту імені Ататюрка.

Зазначається, що у складі української делегації до Туреччини прилетів, зокрема, міністр оборони Рустем Умєров.

Програма візиту розпочинається з відвідання корвета “Гетьман Іван Мазепа” для Військово-морських сил ЗСУ, який будується на верфі неподалік Стамбула.

На порядку денному візиту – двостороння зустріч Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, а також зустріч української та турецької делегацій в розширеному форматі.

Після двосторонньої зустрічі президентів запланована спільна пресконференція.