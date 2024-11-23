У суботу, 23 листопада, Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська вшанували пам'ять жертв голодоморів в Україні.

Судячи зі світлин, які оприлюднені у Telegram-каналі глави держави, Володимир Зеленський та перша леді прибули до Національного музею Голодомору-геноциду 1932-33 рр.

“Четверта субота листопада. День пам’яті жертв голодоморів. У 1921, 1922 й 1923-му. У 1946-му й 1947-му. І в найстрашніші 1932 і 1933 роки, коли свідомо створений режимом голод забрав мільйони життів наших людей”, – йдеться у повідомленні.

Український лідер наголосив, що наш обов’язок – пам’ятати, згадувати й говорити світу правду про жорстокий злочин, про геноцид, який був здійснений проти українців.

“Світла пам’ять усім жертвам: дорослим і дітям – безневинним жертвам голодоморів”, – написав він.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у День пам’яті жертв Голодоморів, який відзначається сьогодні, закликав зробити все можливе, щоб ця трагедія залишилася не забутою, а інші держави — визнати, що Голодомор є геноцидом українського народу з боку радянського тоталітарного режиму.