Про це йдеться на сторінці Президента України Володимира Зеленського в Telegram.

“У нас є точна інформація від розвідки – конкретні дані, – що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. І ми разом повинні цьому протидіяти – повинні працювати в єдності заради справедливого миру.

Ми всі однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права. Світова більшість здатна це забезпечити. Глобальний саміт миру у Швейцарії дає всім нам реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права”, – йдеться у повідомленні.