

Про це сказав Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що “основні напрямки вже презентовані, можливо, без цифр, все, що стосується політичного примусу, дипломатичного, економічного, військового”.

“Щодо більш широкої презентації для України – я думаю, що це питання днів. Тому що важливо розуміти, на якому [ми] етапі війни, що [ми] робимо. Президент достатньо ефективно цю презентацію проведе. Акценти основні вже зрозумілі, але він додасть деталей, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу [Росії до переговорів], чому вона важлива. Я думаю, президент таку презентацію проведе у найближчі дні”, – сказав Подоляк.

За його словами, деталі й математичні додатки будуть у партнерів, які “приймають безпосередні рішення щодо надання цієї зброї або тих чи інших юридичних дозволів або оформлення юридичних складових”.