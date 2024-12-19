Володимир Зеленський різко відповів на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна, який запропонував провести так звану “технологічну дуель” над Києвом.

Президент України висловився щодо цього на своїй сторінці у Х.

Путін заявив, що Росія може запустити балістичну ракету “Орєшнік” по столиці України, а Захід може спробувати захистити місто системами протиповітряної оборони, що, на його думку, стане своєрідним експериментом.

“Люди гинуть, а йому “цікаво”… Довбойоб”, — написав Зеленський.

Також на заяву російського диктатора зреагував очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він назвав Путіна “старим, божевільним кретином”.