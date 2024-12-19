Президент України висловився щодо цього на своїй сторінці у Х.
Путін заявив, що Росія може запустити балістичну ракету “Орєшнік” по столиці України, а Захід може спробувати захистити місто системами протиповітряної оборони, що, на його думку, стане своєрідним експериментом.
“Люди гинуть, а йому “цікаво”… Довбойоб”, — написав Зеленський.
Також на заяву російського диктатора зреагував очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він назвав Путіна “старим, божевільним кретином”.
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