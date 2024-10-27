Про це прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо написав у соцмережі X.

За словами прем’єр-міністра Фінляндії, він з нетерпінням очікує на зустріч із президентом Зеленським на засіданні Північної ради у Рейк’явіку.

“Фінляндія є одним з найсильніших партнерів України в Європі”, — додав Орпо.

Північна рада є міжпарламентською організацією, яка складається з п’яти країн Північної Європи (Данії, Ісландії, Фінляндії, Норвегії та Швеції) і трьох автономних територій Північного регіону: Ааландських островів, Фарерських островів і Гренландії.

76-та сесія Північної ради проходитиме у Рейк’явіку 28 – 31 жовтня. Цьогоріч головна її тема “Мир та безпека в Арктиці”. Як зазначається на сайті організації, Зеленський виступить перед членами ради 29 жовтня. Він також зустрінеться з прем’єр-міністрами країн Північної Європи.