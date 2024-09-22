Цей завод є одним з небагатьох в країні, що виробляє 155-мм артилерійські снаряди.

Про це пише Associated Press

За інформацією видання, у неділю президент України Володимир Зеленський відвідає завод з виробництва боєприпасів у Пенсильванії, який виготовляє один з найнеобхідніших снарядів для оборони України від російських наземних військ.

Україна вже отримала понад три мільйони таких снарядів із США. Очікується, що під час свого візиту Зеленський зустрінеться і подякує робітникам, які збільшили виробництво 155-мм снарядів за останній рік, повідомили джерела AP.

Нагадаємо, у Білому домі анонсували, що 26 вересня 2024 року президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, а також з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Зустріч планується і з кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом.