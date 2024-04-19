19 квітня президент України Володимир Зеленський прибув у Донецьку область. Він відвідав поранених українських військових та перевірив будівництво фортифікацій.

Про це повідомляють соцмережі українського лідера.

“Відвідав наших захисників, які проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Поспілкувався з бійцями, відзначив державними нагородами. Дякую за службу і захист України! Наша держава пишається тим, що має таких воїнів”, – йдеться в Telegram-каналі Зеленського.

Також на Донеччині Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації у прифронтовій області.

“Докладні доповіді генерала Содоля, голови ОВА Філашкіна, керівників управлінь СБУ та Нацполіції. Оглянув будівництво фортифікацій – максимум сил має бути зосереджено на цьому напрямку”, – розповів президент.

Також президент відвідав один із командних пунктів 41-ї окремої механізованої бригади, яка обороняє Часів Яр. “Поспілкувався з воїнами, заслухав доповідь командира бригади щодо оперативної обстановки в зоні відповідальності 41-ї ОМБр і зведення оборонних рубежів. Відзначив захисників нагородами”, – повідомив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський прибув у Донецьку область. Він відвідав поранених українських захисників та перевірив будівництво фортифікацій.